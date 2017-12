Calw Sanfter Glockenklang und Schlittenfahrt

Vor jedem musikalischen Stück gab es eine genaue Beschreibung des jeweiligen Künstlers sowie die Entstehungsgeschichte des Stückes zu hören. Gespannt lauschte der gefüllte Saal den Ausführungen und den einzelnen Stücken. Gespielt wurde "Hirtenmusik" von Valentin Rathgeber und Antonio Vivaldi.

Nach dem Werk von Karl Dittus von Dittersdorf war das Publikum zum Mitsingen eingeladen. Hierzu war ein entsprechendes Notenblatt vorbereitet.

Das ein oder andere Stück war in seiner Urfassung für ein anderes Instrument geschrieben worden, wie zum Beispiel für Blockflöten. In diesen Fällen schrieb Sebastian Weber das Lied in für das Mandolinorchester um.