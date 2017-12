Calw Sakrament empfangen

Kraft und Stärke

Firmspender war Domkapitular Uwe Scharfenecker aus Rottenburg, der die Firmbewerber in seiner Predigt erinnerte, dass Gott die Menschen nicht mit ihren Aufgaben alleine lasse, sondern Kraft und Stärke des Heiligen Geistes schenkt. Eine Zusage, die nicht nur vor 2000 Jahren galt, sondern auch heute gelte.

Scharfenecker predigte über die verschiedenen Geistesgaben. Die Möglichkeit, Gutes zu tun, sei als individuelle Berufung zu verstehen und er ermutigte die Firmanden, dieser Berufung zu folgen. Die Hälfte der Firmanden wurde am Vormittag in Bad Liebenzell in der Kirche St. Lioba gefirmt. Den Gottesdienst begleiteten die Friedensboten unter der Leitung von Marcel Piegsa musikalisch. Am Nachmittag empfingen dann die anderen Firmanden das Sakrament der Firmung in Heumaden in der Kirche Heilig Kreuz. Musikalisch begleitete hier die Band Spirit’us die Feier.