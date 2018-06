Calw Sängerknaben stellen sich in den Dienst der guten Sache

Ziel erläutert

"Fürsorge, lindernde Hilfe und Seelsorge sollen ein selbstbestimmtes, würdevolles und lebenswertes Leben bis zum Tod ermöglichen." Mit diesen Worten erklärte Barbara Fischer, die Vorsitzende des Fördervereins des Stationären Hospiz Region Nagold/Calw, das große Ziel. Der Verein hat sich deshalb zur Aufgabe gestellt, eine solche Einrichtung zu bauen.

Familien seien oft in den letzten Lebenswochen ihrer Angehörigen mit deren Betreuung völlig überfordert. Ein stationäres Hospiz mit geschulten Mitarbeitern könne künftig diese anspruchsvolle Aufgabe in professioneller Weise übernehmen. "Diese schwerstkranken Menschen können in einem stationären Hospiz aufgenommen werden, unabhängig von ihrem Alter, ihrer Nationalität und ihrer Religionszugehörigkeit. Ihre finanziellen Möglichkeiten spielen dabei keine Rolle", hob Fischer hervor.