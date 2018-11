Calw Sänger engagieren sich für Ugandas Straßenkinder

Nkugwa Patrick Mukisa (Tenor), Seruzzi Michael und Sserunkuuma Silver (Bariton) und Seluwu Deo (Bass) haben ihr Quartett 2010 gegründet und es sich zur Aufgabe gemacht, mit ihrem Gesang auf die soziale Ungerechtigkeit in ihrem Heimatland aufmerksam zu machen. Zu diesem Zweck gründeten sie mit ihrem Mentor sowie Manager Pfarrer Julius Ssebulo die Mmunye-Stiftung, die sich für ugandische Straßenkinder, Waisen, Flüchtlinge und Kinder mit Behinderung einsetzt und für diese Arbeit Spendengelder generiert. In diesem durch absolute Armut der meisten Bewohner, durch Massenarbeitslosigkeit, eine hohe Kriminalitätsrate und viele Aids-Erkrankte, durch Unruhen und durch Unsicherheit und Perspektivlosigkeit gerade von Kindern geprägten Land werden zurzeit 25 Familien von der Stiftung unterstützt. Beratung, Schulgeld, Hilfe bei den elementarsten Versorgungen und Hilfen zur Selbsthilfe durch nachhaltige Projekte in Landwirtschaft und Handwerk sind nur einige Aktivitäten der Stiftung.

Allein mit ihrer Gesangs-kunst entführten die vier stimm- und gesangsbegabten Sänger die Konzertbesucher zunächst in die Welt des afrikanischen Gospels. In unglaublicher Intensität vermochten sie mit ihrem Gesang und ihren ausdrucksstarken, fast einem Tanzen ähnelnden Bewegungen in den ersten ugandischen Titeln das Lob Gottes, dessen Anbetung und den Dank für alles, was Gott für uns getan hat, zu vermitteln. Auch wenn der afrikanische Text nicht verstanden werden konnte, wurden die Zuhörer in eine Stimmung des zutiefst Berührtwerdens versetzt. "Kaikenya" ("Weine nicht, Kind, ich bin da für dich …") – wie sehr konnte dieses hoffnungsgebende Lied zu den Leiden der Kinder durch den Gesang des Quartetts nachempfunden werden.

Der andere Teil des Konzertes war auch in Deutschland bekannten englischsprachigen Gospels und Spirituals gewidmet. Diese wurden mit einer unglaublichen Einfühlsamkeit und Expressivität dargeboten. Man war zwar zaghaft versucht, bei "Swing low" oder "By the Rivers of Babylon" mitzuklatschen, die pure Schönheit des Gesangs jedoch verbat dies schier.