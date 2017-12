Calw Sämtliche Ampelfarben sind vertreten

Gelb markiert habe er Orte, "die eigentlich nicht korrekt sind, wo es aber noch funktioniert" – etwa bei einer einzelnen kleinen Stufe vor dem Eingang. "Oder bei Parkplätzen, die zwar keinen Behinderten-Parkplatz ausgewiesen haben, aber an sich behindertengerecht sind." Manchmal habe er auch mit den Betreibern von Läden und anderen Einrichtungen gesprochen. Dabei zeige sich, dass oft eine Rampe schon helfe, um die Siuation zu verbessern. Wenn nur eine kleine beziehungsweise flache Treppe ins Gebäude führe, könne die häufig leicht für Rollstuhlfahrer überbrückt werden. Zielgruppen des Angebots sind laut Jiminez Rieß vor allem Rollstuhlfahrer ohne geistige Behinderung, die alleine unterwegs sind.

Jiminez Rieß und die Lebenshilfe Calw haben bereits begonnen, auch in den Calwer Ortsteilen Siegel zu vergeben. Dabei sei ihm Heumaden besonders positiv aufgefallen, wo sehr viele Orte für Rollstuhlfahrer "wunderbar erreichbar"­ seien. Ebenfalls noch geplant seien die Schulen in Calw. Die fehlen bisher auf der Karte, weil Jiminez Rieß meistens an den Wochenenden unterwegs gewesen sei. Zudem wolle man künftig schrittweise in den umliegenden Gemeinden weitere Orte beurteilen.

Weitere Informationen: www.wheelmap.org

Auf einer Karte, die auf "Google Maps" basiert, kann jeder alle eingetragenen Orte weltweit mit einer der drei Ampelfarben versehen: Grün bedeutet, dass der Eingang und alle Räume stufenlos erreichbar sind, Gelb weist auf kleinere Hindernisse hin, die aber auch mit Rollstuhl überwunden werden können. Rot markierte Gebäude haben einen Eingang mit höheren oder mehreren Stufen, die Räume sind mit Rollstuhl nicht erreichbar. Orte, deren Rollstuhlgerechtigkeit noch unbekannt ist, haben eine graue Markierung und können von jedem bewertet werden.

Zudem können die Toiletten jedes Ortes separat grün oder rot markiert werden: Laut "wheelmap.org" hat ein rollstuhlgerechtes WC eine Tür mit der Durchgangsbreite von mindestens 90 Zentimetern und eine Bewegungsfläche von mindestens 1,5 mal 1,5 Metern. Die Toilette wird rot markiert, wenn sie diese Kriterien nicht erfüllt.

Für einen Überblick über die Rollstuhlgerechtigkeit in einer bestimmten Stadt muss man auf der Seite www.wheelmap.org nur den jeweiligen Ortsnamen in die Suchmaske eingeben.