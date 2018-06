Calw Ruhe nach dem Sturm? Von wegen

Calw. Unaufhörlich brummen die Motoren, das Kreischen von Kettensägen hallt durch die Luft. Ein Schild mit der Aufschrift "Lebensgefahr, betreten verboten!" warnt Fußgänger am Fußweg, der am Georgenäum in Calw vorbei durch den Stadtgarten in Richtung Wimberg führt. Und das zu Recht, wissen Calws Revierförster Andreas Werner und Jürgen Vogel, beim Tiefbauamt unter anderem zuständig für die Parkanlagen. "Es ist kein Abenteuerspielplatz", warnt Werner.

Seit dem schweren Unwetter vor zwei Wochen, bei dem vermutlich auch ein Tornado durch den Stadtwald fegte, sind Mitarbeiter der Stadt sowie externe Firmen als Dienstleister im Einsatz, um die Folgen des Sturms zu beseitigen. Und noch immer stehen angerissene Bäume, halb abgebrochene Kronen hängen im Geäst. Stammteile, Zweige oder ganze Bäume könnten jederzeit herunter fallen. Und das ist nicht alles. Erst am Dienstag, erzählt Werner, habe sich ein rund 40 Zentimeter breiter und 60 Zentimeter langer Stein plötzlich gelöst und sei den Hang herabgerollt, vermutlich freigelegt vom Starkregen oder den umgestürzten Bäumen.

Noch lasse sich nicht abschätzen, welche finanziellen Schäden das Unwetter allein an dieser Stelle angerichtet hat. Wege, Straßenlaternen, Geländer wurden beschädigt, rund 150 Bäume legte der Sturm einfach um – davon etwa die Hälfte samt Wurzeln; die andere Hälfte wiesen Rotationsbrüche auf, die auf einen Tornado hindeuten. Selbst Eichen seien einfach abgebrochen worden, "die stabilsten Bäume, die wir haben", so der Förster.