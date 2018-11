Calw Ruhe, Impulse, Leichtigkeit in der Musik

Jakob Böttinger nahm in seinem Poetry Slam die alltägliche Überforderung und Hoffnungslosigkeit auf, die er in den Aufruf "Hoff‘ nun!" wandelte. Für Leichtigkeit standen beschwingte und fetzige Stücke wie "O happy day" oder "Freedom is coming", bei denen die ganze Gemeinde freudig einstimmte.

"Mitten im unruhigen unterwegs-sein ist jemand da, der Sicherheit und Führung gibt", leitete Pfarrer Albrecht Fetzer über zu dem zuversichtlichen Lied "My lighthouse", zu Jesus als Leuchtturm in der unruhigen See unseres Lebens. In den Reihen des Chores finden sich auch beein-druckende Solostimmen. Sie gaben Titeln wie dem Negro-Spiritual "Go down, Moses" und "Das Privileg zu sein" eine weitere anrührende und Mut machende Komponente.

Auf den Weg schickten Akteure und Pfarrer ihre Besucher mit gesprochenen und musikalischen Segenswünschen. "Ich wünsch´ dir Gottes Segen" von Chor und Solisten und die irischen Segenswünsche in einem Kanon von Pa­­chelbel, dargeboten von Bläsern und Cello, leiteten dann über zu lebendigem, freudigem Austausch bei einem reichhaltig bestückten Fingerfood-Büffet.

Die Spenden des Gottesdienstes kommen je zur Hälfte der evangelischen Kirchengemeinde Heumaden und dem Projekt "Hope Eden" (www.hope-eden.org) zugute, das in Nigeria Kindern Schulbildung ermöglicht.

Wie in all den vergangenen Jahren, war es neben der musikalischen Herausforderung vor allem die Gemeinschaft bei den Probeabenden, die von den 110 Teilnehmern geschätzt wurde. Viele von ihnen sind schon mehrfach bei diesem Projekt dabei gewesen. Ein Gläschen Sekt aufs Zehnjährige haben sie sich gegönnt. Und immer stehen bei den Proben im Neuhengstetter Gemeindehaus auch ermutigende geistliche Impulse sowie Raum und Zeit für Begegnung mit auf dem Programm.