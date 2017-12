Calw Rollstuhltauglichkeit: Stadt im Check

Das System sei einfach, erklärt Jiminez Rieß: Meist habe er mit dem Smartphone direkt vor Ort seine Beurteilung abgeben können. "Nur manchmal war es schwierig, wenn die Karte nicht aktualisiert war und zum Beispiel einen neuen Laden noch nicht angezeigt hat." Ihn habe es aber immer wieder "verblüfft", wenn plötzlich doch neue Orte eingetragen waren. Doch die Internetverbindung sei nicht immer stabil gewesen. "Wenn es noch etwas zusätzlich zu kommentieren gab, habe ich das hinterher am PC gemacht", so Jiminez Rieß. Bei Gebäuden mit einer Treppe davor sei gleich klar: "Die wird rot, egal wie es drinnen aussieht."

Gelb markiert habe er Orte, "die eigentlich nicht korrekt sind, wo es aber noch funktioniert" – etwa bei einer einzelnen kleinen Stufe vor dem Eingang. "Oder bei Parkplätzen, die zwar keinen Behinderten-Parkplatz ausgewiesen haben, aber an sich behindertengerecht sind." Manchmal habe er auch mit den Betreibern von Läden und anderen Einrichtungen gesprochen. Dabei zeige sich, dass oft eine Rampe schon helfe, um die Siuation zu verbessern. Wenn nur eine kleine beziehungsweise flache Treppe ins Gebäude führe, könne die häufig leicht für Rollstuhlfahrer überbrückt werden. Zielgruppen des Angebots sind laut Jiminez Rieß vor allem Rollstuhlfahrer ohne geistige Behinderung, die alleine unterwegs sind.

Jiminez Rieß und die Lebenshilfe Calw haben bereits begonnen, auch in den Calwer Ortsteilen Siegel zu vergeben. Dabei sei ihm Heumaden besonders positiv aufgefallen, wo sehr viele Orte für Rollstuhlfahrer "wunderbar erreichbar"­ seien. Ebenfalls noch geplant seien die Schulen in Calw. Die fehlen bisher auf der Karte, weil Jiminez Rieß meistens an den Wochenenden unterwegs gewesen sei. Zudem wolle man künftig schrittweise in den umliegenden Gemeinden weitere Orte beurteilen.