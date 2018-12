Calw Rodung nach dem Jahreswechsel

Das Mittelzentrum Calw konnte mit dem derzeitigen, ausgeschöpften Angebot an verfügbaren Gewerbeflächen den Ansprüchen eines zukunftsorientierten Gewerbeschwerpunktes in der Region nicht mehr gerecht werden. Bereits vor zehn Jahren wurde dringender Handlungsbedarf für die Neuausweisung von gewerblichen Bauflächen erkannt. Seit damals wird an der erfolgreichen Ausweisung des neuen Gewerbegebiets gearbeitet. Es wird nun ein Gewerbegebiet erschlossen, welches östlich der Nagold sowie in unmittelbarer Autobahnnähe liegt und schon deshalb attraktiv ist.

Nun kann der Verband seinen Aufgaben nachkommen, die in der Satzung beschrieben sind: Planung und Erschließung des gemeinsamen Industriegebietes, Grunderwerb, Grundstücksvermarktung, Aufgaben des Planungsverbandes, Aufstellung von Grünordnungsplänen und Erhebung von Erschließungsbeiträgen. Als Sitz wurde der Sitz des ersten Verbandsvorsitzenden, also Calw, gewählt. Denn hier möchte der Verband Aufgaben durch städtische Ämter erledigen lassen.

Beschlossen wurde auch der Haushaltsplan 2019. Bernhard Bührle erläuterte, dass der Schwerpunkt der Aktivitäten im Haushaltsjahr 2019 auf dem Grunderwerb, der Fortführung der Planungen sowie dem Beginn der Erschließungsarbeiten im Herbst 2019 liegen werde. Aktuell stehe man dicht vor der Rodung des 21 Hektar großen Waldgebietes, einen Kilometer südlich von Stammheim gelegen. Konkret bedeutet dies, dass man nach dem Jahreswechsel so schnell als möglich mit den Fällarbeiten beginnen wolle. Eggert spricht in diesem Zusammenhang von einer "realistischen, aber ambitionierten, sportlichen Aufgabe". Die Bäume müssen bis Ende Februar gefällt sein. Denn dann beginnt die Vegetationsschutz-Zeit nach dem Bundesnaturschutzgesetz.