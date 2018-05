Calw Rocklegenden leben wieder auf

Calw. Mit einigen neuen Rock-Klassikern im Gepäck startet die Band "Vintage" am Samstagabend, 2. Juni, ab 20 Uhr zu einem Blues-, Rock- und Oldieabend in der Villa Wagner in Calw. Die Formation wurde bekannt bei der ersten Calwer Blues- und Jazz-Nacht sowie durch verschiedene Auftritte im näheren Umkreis.