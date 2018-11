Calw Riesen-Kran in Lederstraße aufgebaut

Doch Irene Stamer, Ordnungsamtsleiterin, gibt Entwarnung: "Die Vollsperrung besteht nur während des Aufbaus", meint sie. Danach sei die Lederstraße halbseitig gesperrt. "Nach dem Aufbau des Krans ist die Restfahrbahnbreite für Rettungsfahrzeuge, Feuerwehr und so weiter gewährleistet."Vorerst müssen sich die Calwer aber an den Anblick des schweren Geräts gewöhnen. Denn: "Die Standzeit ist aktuell bis zum 8. März genehmigt", sagt Stamer. Ob er auch wirklich so lange stehen wird, könne man aber noch nicht sagen, so Blum.