1 Vom Schaufenster-Shopping bis zum Online-Shop: Die Zeit des Improvisierens könnte vorbei sein. Der Landkreis sucht nach Möglichkeiten, die Läden ab Dienstag zu öffnen. Foto: Fritsch

Die Tinte der aktuellen Corona-Verordnung des Landes Baden-Württemberg war noch nicht trocken, da dachte Helmut Riegger, Landrat des Kreises Calw, schon über alternative Öffnungsszenarien für den Einzelhandel nach. Der Inzidenzwert allein, sagt er, sei für ihn kein Maßstab.

Kreis Calw - Der Landtag in Stuttgart tagte am Freitag noch, da standen die Eckdaten für mögliche Lockerungen im Einzelhandel schon fest: In Landkreisen mit einem Inzidenzwert von unter 50 dürfen die Einzelhändler nach monatelangem Lockdown ihre Ladentüren wieder öffnen. Wo dieser Sieben-Tage-Wert von 50 indes überschritten wird, bleibt nur das Terminshopping "Click and Meet". Heißt: Nur wer vorher einen persönlichen Termin mit dem Geschäft seiner Wahl online oder telefonisch ausmacht, kann dann zum vereinbarten Zeitpunkt vorbeikommen und einkaufen. Für den Kreis Calw hätte das Stand Freitag, 16 Uhr, bedeutet, dass der Einzelhandel im Kreis Calw sich vorerst aufs Terminshopping beschränken müsste, weil zu dieser Stunde der Inzidenzwert im Kreis Calw knapp über dem Wert von 50 lag, nämlich exakt bei 52,1.

Weil der Nachbarkreis Böblingen mit einer Sieben-Tages-Inzidenz von 32 weit besser dasteht und damit die Läden dort öffnen können, befürchtete Riegger einen Einkaufstourismus in benachbarte Einkaufszentren wie dem Breuningerland. Aber: "Der Virus macht an den Landkreisgrenzen nicht Halt."

Für den Calwer Weg sprechen mehrere Argumente

Gemeinsam mit seinem Führungsstab dachte Riegger am Freitag über alternative Öffnungsszenarien nach. Wenn ihm die Landesverordnung eine Möglichkeit gebe, den Einzelhändlern im Landkreis eine Perspektive zu geben, dann wolle er diese Möglichkeit nutzen, sagte er auf Anfrage unserer Zeitung: "Ansonsten werde ich selber eine Möglichkeit suchen."

Ab Montag soll im Landkreis auf jeden Fall "Click and Meet" möglich sein, am Dienstag, "wenn sich das Fenster auftut", will Riegger pro 40 Quadratmeter Verkaufsfläche einen Kunden zulassen. Auf einer Verkaufsfläche von 200 Quadratmetern dürften also maximal fünf Personen, bei einem abgestimmten Hygienekonzept versteht sich, stöbern und shoppen gehen.

Für diesen Calwer Weg aus dem Lockdown sprechen für den Kreischef zwei Argumente: Zum einen verfüge der Einzelhandel im Landkreis über inhabergeführte Strukturen mit Verkaufsflächen von meistens unter 300 Quadratmetern, zum anderen stünde man im Landkreis mit bislang 8600 Geimpften mit an der Spitze im Land.

Am kommenden Montag soll im Landratsamt dann die Entscheidung fallen, wie weit die Lockerungen im Handel gehen können: "Wir brauchen ein klares Öffnungsszenario für unseren Einzelhandel im Kreis", sagt Riegger.

Auch den Gastronomen macht er Hoffnung. Nach Merkels Stufenplan soll Außengastronomie ab 22. März wieder möglich sein. Riegger will, dass dieser Öffnungstermin im Landkreis auch mit Sicherheit eingehalten werden kann. Dafür hat der Landkreis dieser Tage die Luca-App gekauft, die eine verschlüsselte Kontaktdatenübermittlung für Gastgeber und ihre Gäste sowie eine Nachverfolgung möglich macht. Übers Wochenende soll diese App nun mit der Nachverfolgungsapp des Landkreises verknüpft werden. In der nächsten Woche will sich Riegger dann mit Dehoga-Vertretern und auch Einzelhändlern zusammensetzen. Ihm schwebt ein einheitliches System mit allen Händlern und Gastronomen im Kreis vor: "Damit da Sicherheit reinkommt." Unter diesen Voraussetzungen glaubt er, dass die Außengastronomien im Kreis am 22. März auch tatsächlich aufmachen können – Inzidenz hin oder her.