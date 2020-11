Calw Rexer stellt zum Jahresende Betrieb ein

Im Landkreis Heilbronn erreichte der Pluta-Sanierungsexperte der Presseerklärung zufolge zusammen mit seinem Team im Sommer 2020 eine Investorenlösung. Die Omnibus-Verkehr Ruoff GmbH (OVR) aus Waiblingen übernahm den Busverkehr im Zabergäu (Landkreis Heilbronn). In Esslingen übernimmt der SVE zum Jahresbeginn 2021 alle Linien.

In Calw und Nagold suchte man indes vergeblich nach einem Investor. Hier leistet das Busunternehmen Rexer zum Teil auch im Rahmen einer Notvergabe den öffentlichen Verkehr bis Ende des Jahres. Ein Teil der Bündel wurden ab dem Jahresbeginn 2021 neu ausgeschrieben und vergeben. Am planmäßigen Übergang an den neuen Betreiber werde derzeit gearbeitet.