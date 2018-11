Calw Rekord bei Meldungen

Nur von den vielen kleinen und großen Kaninchen war nichts zu hören. Dafür waren sie mit ihrem kuscheligen Fell der Anziehungspunkt für die Kinder und bekamen so manche Streicheleinheit.

"Wir sind stolz auf die ausgefallenen Exemplare, die wir in großer Zahl zeigen können", sagte der Vorsitzende des Vereins, Armin Schmidt, über die Vorwerkhühner. Sie stehen auf der Liste der gefährdeten Rassen, ebenso wie die noch selteneren Augsburger Hühner, deren besonderes Merkmal der "Hirschgeweih-Kamm" ist. Mit ihrer Größe und ihrem filigran gezeichneten Gefieder erregten auch die Brahma-Hühner das Interesse der Besucher. Ihres ruhigen Gemüts wegen seien sie in England als Vorgartenhühner beliebt, so der Chefzüchter. Bei den Ziervögeln fielen die seltenen Weißwurzellori sowie die in Südafrika heimischen Agaporniden auf. Diese werden auch die "Unzertrennlichen" genannt, weil einzeln gehaltene Exemplare eingehen. Sie brauchen unbedingt die Gesellschaft ihrer Artgenossen, erzählte Züchterin Diana Zeiler.

Meister gekürt