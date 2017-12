Calw Reise führt auf fünften Kontinent

Außergewöhnliche Requisiten und viel Interaktion

Gemeinsam mit den Kindern spielte Hogan die Handlung seiner Geschichte nach, in der es darum ging, dem ein oder anderen aus der Klemme zu helfen.

Der gebürtige Australier ließ es sich auch nicht nehmen, die Schüler in seine englischsprachige Welt eintauchen zu lassen, was zusammen mit den lebhaften Darstellungen Hogans die Jungen und Mädchen ausnahmslos begeisterte. Durch außergewöhnliche Requisiten, Musik, Tanz und viel Interaktion gelang es dem Autor spielerisch, die Kinder in seinen Bann zu ziehen. Und ganz nebenbei wurde klar: Hilfe kann jeder brauchen, und wer sich die Zeit nimmt, anderen die Hand zu reichen, bekommt die Chance neue, gute Freunde zu gewinnen.