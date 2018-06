Calw Reh im Garten sorgt für Verwirrung

Ähnliches ist auch vom NABU Baden-Württemberg zu erfahren. "Rehe in Wohngebieten kommen ausgesprochen selten vor", meint Rolf Müller, Fachbeauftragter für Jagd und Wild. Er vermutet ein junges Reh, das sich verlaufen habe. Oft seien solche Probleme allerdings hausgemacht. "Viele unserer größeren Wildtiere - seien es Wildschweine, Füchse oder Rehe - profitieren von der Anwesenheit des Menschen." Land- und Forstwirtschaft sowie leicht zugängliche Abfälle böten den Tieren gute Nahrungsquellen und lockten sie in Gebiete, in denen sie normalerweise nicht beheimatet sind.

Auch während eines zweiwöchigen Urlaubs der Familie Meyer ließ sich das Reh immer wieder im Garten blicken, erzählt die Hausbesitzerin. "Während mein Sohn mit einem Freund auf der Terrasse saß, spitzelte es um die Ecke und beobachtete die beiden", erzählt sie. Als ihr Sohn ihr schließlich ein Video aufs Handy schickte, in dem der Rehbock um den Gartentisch streift und sich über die Blumentöpfe hermacht, wurde sie schließlich doch unruhig.

Das Video hat uns Familie Meyer zur Verfügung gestellt:

Wen aber benachrichtigen, wenn ein Reh durchs Wohngebiet stromert? Die Polizei? "Da sind Sie bei einem Förster vermutlich besser aufgehoben", erklärt Sabine Doll, Pressesprecherin beim Polizeipräsidium Karlsruhe. Anders sehe es aus, wenn die öffentliche Sicherheit und Ordnung gefährdet sei. "Dann auf jeden Fall die 110 wählen oder das örtliche Polizeirevier anrufen."

Die Polizei selbst müsse in solchen Fällen auch Profis hinzuziehen, die entscheiden, wie weiter vorgegangen werden soll. Bis auf eine Ausnahme, so Doll. "Wenn das Tier schwer verletzt ist und leiden muss, können es auch die örtlichen Kollegen mit einem Schuss erlösen."

Grundstücksbesitzer müssen selbst Vorkehrungen treffen

Im Fall von Familie Meyer hätten allerdings weder Polizei noch Landratsamt helfen können. "In befriedeten Gebieten greift das Jagdrecht nicht, da sich die Grundstücke überwiegend im Privateigentum befinden", heißt es beim Landratsamt. "Daher gibt es weder Jagdrechte, noch einen zuständigen Jagdpächter." Heißt im Klartext, dass die Grundstücksbesitzer selbst Vorkehrungen treffen müssen. "Wenn man sichergehen möchte, dass kein Tier mehr auf das Grundstück kommt, muss das Grundstück eingezäunt werden."

Im Normalfall sei dies jedoch gar nicht notwendig, so Janina Müssle. "Lässt sich das Reh durch die Anwesenheit von Menschen nicht beirren, wird empfohlen, laut zu klatschen und zu rufen."

Eine ähnliche Idee hatte vor einigen Tagen auch die Familie von Martina Meyer in Calw: "Wir luden Freunde zum Grillen ein und wollten dann später zusammen durch unseren Garten gehen und es raustreiben", schildert sie. Und tatsächlich: "Plötzlich stand es auf der Wiese." Gemeinsam wurde das Tier in den angrenzenden Schrebergarten gedrängt. Dessen Besitzer hatte vorsorglich das Tor geöffnet, woraufhin das Reh in Richtung Wiese entschwand. "Wir hoffen, es hat den Weg gefunden, denn wir haben es seither nicht mehr gesehen."