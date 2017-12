Calw Regionalverband unterstützt die Stadt

Mitten im Bestandswald

Dasselbe Stimmenverhältnis dann auch beim zweiten, für die Stadt Calw wichtigen Thema zur weiteren Gewerbeentwicklung: Es ging um die Stellungnahme des Regionalverbandes zum Flächennutzungsplan Lindenrain – mit dem ebenfalls ein in diesem Fall komplett neues Gewerbegebiet zwischen Stammheim und Deckenpfronn auf den Weg gebracht werden soll. Knackpunkt hier: Das Gebiet Lindenrain liegt mitten in einem Bestandswald, allerdings auch in direkter Nachbarschaft zur Calwer Deponie. Womit aus Sicht des Regionalverbandes dies die einzige echte Fläche überhaupt auf Calwer Gemarkung sei, die noch für eine Neu-Ausweisung für Gewerbeansiedlungen geeignet sei.

Zumal das Gewerbegebiet wirklich dringend benötigt werde Das Mittelzentrum Calw sei gemäß "Regionalplan 2015" als expliziter Schwerpunkt für Gewerbe festgelegt worden. Da die Stadt Calw aber eben nur noch über sehr geringe gewerbliche Flächenreserven (aktuell rund 6,5 Hektar) verfüge, könne sie derzeit dieser Funktion als Mittelzentrum mit insgesamt rund 23 250 Einwohnern und gewerblichem Schwerpunkt nicht gerecht werden. Die Schaffung eines Angebotes für künftige gewerbliche Entwicklungsmöglichkeiten werde daher vom Regionalverband ausdrücklich unterstützt.

Positiv wertet der Regionalverband in diesem Zusammenhang auch, dass sich die Stadt Calw mit den geplanten 21 Hektar Fläche für das Gewerbegebiet Lindenrain dennoch nur am unteren Rand des von Gutachtern ermittelten mittelfristigen Gewerbeflächenbedarfs von 20 bis 30 Hektar bewege. Auch dass die Stadt plane, das Areal in Form eines Interkommunalen Gewerbegebiets zu erschließen, trifft auf Unterstützung der übrigen Verbandskommunen.

Auf Nachfrage aus der Versammlung erläuterte Calws Oberbürgermeister Ralf Eggert, der als Vertreter des Calwer Kreistags auch Mitglied der Regionalversammlung ist, dass man allerdings erst die eigentliche Planungsfreigabe der Aufsichtsbehörden abwarten wolle, bevor man Gespräche darüber aufnehmen werde, welche Kommunen später einmal Mitglied im dann zu gründenden Zweckverband des künftigen Interkommunalen Gewerbegebiets Lindenrain sein könnten. Allein die Gemeinde Althengstett als Teilnehmer sei für ihn "auf jeden Fall gesetzt", so Eggert.