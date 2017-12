Calw Regionale Dichterseelen vereint

Was bedeutet das aber, wenn, wie es Eggert ausdrückte, eine Landschaft, in der man aufwächst und lebt, einen Menschen prägt wie kaum etwas anderes? Es muss eine besondere Landschaft sein. Calw hier, Warmbronn dort. In Paramjeet S. Gills Bildern sind oft pralle Natur und üppige Gärten zu sehen. Eine Liebeserklärung an die Heimat. Die der Oberbürgermeister genau deshalb gleich in Dutzenden für die Stadt Calw erwarb – um sie als diesjährige Weihnachtsgabe an seine Gemeinde- und Ortschaftsräte weiterzugeben. Denen möchte man sagen: Bitte das Buch nicht einfach ins Regal stellen, sondern lesen. Sehen. Entdecken. Auch ein bisschen Staunen. Und in Worten und Bildern auf den Pfaden der beiden Dichterfürsten, die so verschieden und so ähnlich sind, wandeln.

Auch ein bisschen Literaturwissenschaft gab es zur Buchvorstellung – von Axel Kuhn, dem Zweiten Vorsitzenden der Christian-Wagner-Gesellschaft. Der Historik-Professor lebt wie Fotograf Gill in Warmbronn. Hat zu Hitlers außenpolitischem Programm und der französischen Revolution publiziert und schreibt seit ein paar Jahren Kriminalromane. Und mit echter kriminalistische Akribie hat er das vorliegende Buch zu Hesse und Wagner zum Anlass genommen, noch einmal in die Archive abzutauchen, um die Originalquellen zu den beiden Literaten auf vielleicht wirklich Neues abzuklopfen. Und wurde fündig.

Ein gemeinsamer Fan wird zum Bindeglied

Denn ein verbindendes Element, dass die Literaturforschung dem dokumentierten Austausch zwischen Hesse und Wagner (oder Wagner und Hesse – als der Kontakt der beiden losging, war der bereits greise Wagner schließlich bekannter und berühmter als Hesse, der damals noch am Anfang seiner Dichterkarriere stand) zuschreibt, war Wagners Tochter Luise. Die führte kurzzeitig den Haushalt Hesses in Gaienhofen – und alle dachten bisher, dass ihr Vater diese Anstellung beim illustren Dienstherrn besorgt hätte.

Axel Kuhn nun weiß zu zeigen, dass es wohl genau umgekehrt war: Tochter Luise, die ausgebildete Hauswirtschafterin, beförderte als bemerkenswert belesene junge Frau das Interesse der beiden Dichter zueinander – eine gute Zeit, bevor Wagner und Hesse selbst sich ein erstes Mal treffen sollten. Und später dann ihre Briefkorrespondenz aufnahmen, von der auch der nun vorliegende Bildband über beide einen guten Eindruck zu vermitteln weiß.

Ja, die Geschichte dieser fruchtbaren Verbindung von Hesse und Wagner müsse wohl nun ein bisschen umgeschrieben werden. Wenn wohl auch nur als Fußnote der Weltliteratur, für die die beiden hiesigen Dichterfürsten stehen. Aber die kreative Spannung, die zwischen den beiden "Seelenverwandten" damals entstand, bekommt damit aus heutiger Sicht einen zusätzlichen Reiz. Weil mit Luise Wagner quasi ein Fan der beiden Dichter diese zusammen brachte. Und auch das ist wieder eine nette Parallele zum jetzt neu vorliegenden Bildband der beiden Wagner-Hesse-Fans Gill und Bross-Winkler.

Das Buch "Hermann Hesse – Christian Wagner; Eine Seelenverwandtschaft in Gedichten, Briefen und Fotografien" kann bezogen werden über: Elvi’s Schreibstübchen, Hauptstraße 4, in Leonberg-Warmbronn, Telefon: 07152/ 4 73 91. Das Buch kostet 29,90 Euro.