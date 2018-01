Calw Region in den Fokus der Stuttgarter rücken

Stuttgart/Kreis Calw. Tourismus-Manager René Skiba lächelt breit auf dem Stand der Reisemesse CMT in Stuttgart: Das Gebiet der Tourismus GmbH Nördlicher Schwarzwald liegt voll im Trend.

Skiba: "Zwar sind die offiziellen Übernachtungszahlen des Statistischen Landesamtes für das Gesamtjahr 2017 noch nicht draußen, aber ich rechne damit, dass das Plus von ein bis zwei Prozent bis Ende November so bleibt. Das liegt an dem großen, bunten Blumenstrauß, aus dem sich der Gast das herauspicken kann, was ihm passt: Kultur, Wellness, Wandern und Shoppen in Nagold." Und die Gastgeber, so der Tourismus-Manager, melden ihm zurück, dass sie mit dem Verlauf des letzten Jahres sehr zufrieden sind.

Die Nachfrage der CMT-Besucher nach der Region ist sehr groß. Skiba: "Wir sind sehr zufrieden mit den ersten Tagen. Die Leute suchen Ausflugsziele und wollen raus in die Natur. Da ist unser Gebiet mit den Thermen Bad Wildbad, Bad Herrenalb und Bad Liebenzell, die im Stuttgarter Raum schon bekannt sind, natürlich im Fokus. Die Besucher fragen nach, was man neben Wellness noch machen kann. Da ist der Baumwipfelpfad in Bad Wildbad natürlich schon ein Eyecatcher. Umso besser, dass im Sommer dort noch die Hochseilbrücke dazu kommt. Das strahlt dann in die ganze Region!"