Calw Rechtsradikale bei Bundeswehr nicht toleriert

Der angeklagte Oberstleutnant hat Einspruch gegen den Strafbefehl eingelegt. In der Regel kommt es dann zu einer mündlichen Verhandlung des Falls. Solange noch kein rechtskräftiges Urteil gesprochen wurde, gilt das Prinzip der Unschuldsvermutung. Daher wollte sich die Bundeswehr noch nicht zu dem Vorfall äußern, erklärte ein Sprecher des Heers auf Anfrage von schwarzwaelder-bote.de. Dennoch dulde man im Heer rechtsradikales Verhalten keinesfalls.

"Vorwürfe dieser Art sind sehr schwerwiegend und müssen verfolgt werden", so der Sprecher. Da derzeit ein ziviles Verfahren gegen den Oberstleutnant läuft, lässt die Bundeswehr die internen Ermittlungen ruhen. Wenn ein Urteil gesprochen wurde, werden die disziplinaren Ermittlungen fortgesetzt und entsprechend sanktioniert. Dabei gebe es von Versetzung bis zur Entlassung aus der Bundeswehr verschiedene Möglichkeiten. Vier weitere Soldaten, die bei den Vorkommnissen auf der KSK-Feier beteiligt waren, seien bereits in einem Disziplinarverfahren entsprechend sanktioniert worden, so der Sprecher.

"Grundsätzlich wird rechtsradikales Verhalten in der Bundeswehr nicht toleriert. Falls jemand eindeutig rechtsextremistisch eingestellt ist, hat er bei uns keine Chance", stellt der Sprecher des Heeres klar. "Verfassungswidrig ist verfassungswidrig - auch bei der Bundeswehr."