Calw Rathauschef hat ganz schön was auf dem Kerbholz

Erwartungsvolle Zuschauer

"Wir nehmen dem Schultes die Macht, ab heute wird in dieser Stadt gelacht", unterstrich Zunftmeisterin Susi Mienhardt dort lauthals. Unter dem Jubel der erwartungsvollen Zuschauer führten eine Berghexe und ein ­Stoigrombler das sich sträubende Stadtoberhaupt vor. Während Eggert sich krampfhaft an seinen Stadtschlüssel klammerte, prasselte eine Schimpftirade auf ihn nieder. Einiges hatte der Schultes auf dem Kerbholz, für das er sich verantworten musste. "Nichts als heiße Luft hinterließ dein Gebaren", erinnerte ihn die Zunftmeisterin beispielsweise an sein Versprechen, sein Kunstwerk zu versteigern. Auch sein Festhalten an einer Gemeinderatssitzung am Schmotzigen Donnerstag kreidete sie dem OB an.

Überhaupt lasse er sich viel Zeit mit der Umsetzung und Entscheidung von wichtigen Themen. In Missfallen der Narren geriet dabei nicht nur der noch ausstehende Tunnel, sondern auch das Vorhaben eines weiteren Kreisverkehrs und der Süd-Ost-Umfahrung.