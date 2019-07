Calw Rathaus wird jetzt offziell eingeweiht

Am Sonntag, 21. Juli, steht das Fest ganz im Zeichen des Naturparkmartkes, der auf dem Marktplatz um 11.15 Uhr mit einem Auftritt der Stadt- und Jugendkapelle eröffnet wird. Das Motto: "Regionalität trifft Tradition". Es gibt beispielsweise geräucherte Wildsalami, Apfelsaft von heimischen Streuobstwiesen, Gemüse der Saison und Ziegenkäse. "Von 11 bis 18 Uhr präsentieren Landwirte und Erzeuger aus der Region die ganze Vielfalt des Schwarzwalds in Calw", kündigt Organisator Jürgen Rust an. Besucher seien ausdrücklich dazu eingeladen, von den angebotenen Lebensmitteln zu probieren. "Denn so kommt man über Lebensmittel und nachhaltige Landwirtschaft ins Gespräch. Und natürlich über den Schwarzwald und seine Traditionen", meint Rust.