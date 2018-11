Calw Radweg wird fast 75 Prozent teurer

Fördermittel

Die Stadt Calw müsste von den geschätzten 879.000 Euro etwa 382.000 Euro tragen – vorausgesetzt, dass das Land Baden-Württemberg über das Landesgemeindeverkehrsfinanzierungsgesetz (LGVFG) Fördermittel in Höhe von rund 366.000 Euro bewilligt und der Kreis sich mit 131.000 Euro beteiligt.

Diskussion

"Ich bin ein bisschen von den Socken, wie teuer das ist", meinte dann auch Rat Martin Blaich (CDU). Trotz der "gewaltigen Kosten" sei er aber grundsätzlich für das Projekt.

Auch Hans Necker (Neue Liste Calw) plädierte für den Bau. "Wir machen jetzt schon viele, viele Jahre an dem Radweg rum", meinte er. Nun sei es an der Zeit, dass etwas geschehe – nicht zuletzt, weil es auf der Höhe ein gut ausgebautes Radnetz gebe, das an die Kernstadt angebunden werden müsse. Die Topografie in Calw sei nun mal schwierig, die geplante Route sei aber die beste der geprüften Möglichkeiten. Außerdem gehe der Trend ohnehin zum E-Bike.

Und Dieter Kömpf (Freie Wähler) bekräftigte: "Fahrradfahren wird wirklich immer mehr und wenn es einen Weg gibt, wird auch gefahren." Daher solle nun die Förderung beantragt werden; zeichne sich ab, dass der Weg nicht vonseiten der Stadt finanziert werden könne, bestehe immer noch die Möglichkeit, die Fördermittel einfach nicht abzurufen.

Lediglich Irmhild Mannsfeld (Neue Liste Calw) war mit dem Projekt grundsätzlich unzufrieden. "Das wird ein reiner Männerweg", meinte sie. Ihr Argument: Da die Strecke fernab der Besiedlung durch den Wald verlaufe – und zudem auch nicht beleuchtet werden soll –, befürchtet sie, dass sowohl Frauen als auch Kinder sich dort nicht wohlfühlen und die Route entsprechend auch nicht nutzen werden.

Beschluss

Am Ende empfahl der Bau- und Umweltausschuss bei einer Enthaltung und einer Gegenstimme dem Gemeinderat, die Entwurfsplanung zu genehmigen und Fördermittel für das geplante Projekt beantragen zu lassen. Die Aufnahme ins Förderprogramm kann frühestens im Oktober 2019 beantragt werden, ein realistischer Baubeginn wäre dann 2021.

Mit der Forstverwaltung soll wegen der Notwendigkeit der Wegbreite nochmals gesprochen werden.