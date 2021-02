Calw Quarantäne fürPendler istaufgehoben

Die Krankenhausleitung wurde nach Angaben der Kreisbehörde am Samstag über die Aufhebung der Pendlerquarantäne informiert. Weiterhin gelten laut Pressemitteilung für das Krankenhaus Calw in enger Absprache mit dem Gesundheitsamt des Landkreises jedoch verstärkte Hygienemaßnahmen. So werden unter anderem täglich alle Mitarbeiter Schnelltests unterzogen.