Calw "Pur"-Gründungsmitglied im "Gecko"

Mutiger Schritt

Der Bruch war dennoch ein mutiger Schritt. Er bereue aber nichts, sagt Bless. "Das finanzielle Polster, das mit dem Erfolg verbunden war, hat mich beruhigt. Aber menschlich hat mich der Erfolg nicht verändert", stellt der Sänger klar. "Ich bin auf dem Boden geblieben und fühle mich deswegen nicht als etwas Besseres. Ich kann Musik und andere Leute können andere Dinge gut. Ich wollte immer nur einer unter vielen sein." So entstehe schließlich auch der Erfolg der Musik: Durch die Gemeinschaft. "Man sitzt am Lagerfeuer oder am Strand und spielt etwas auf der Gitarre und dann kommen Menschen dazu", stellt er sich vor. Musik in ihrer natürlichsten Form sei für jeden zugänglich.

Dass Bless "auf dem Boden geblieben" ist, beweist auch sein soziales Engagement. 2009, nach dem Amoklauf in Winnenden, hat er die "Gemeinschaft für starke Kinder", eine Initiative gegen Ausgrenzung und Mobbing, gegründet. Sein neues Projekt befasst sich mit Alleinerziehenden. "Jeder hat Alleinerziehende im Bekanntenkreis, die immer auf der Suche nach Babysittern sind oder sich keinen Urlaub leisten können. Sie werden von der Gesellschaft vernachlässigt." Mithilfe der Medien will er das Thema stärker an die Öffentlichkeit bringen und Spenden sammeln, um diesen Familien beispielsweise Ausflüge zu ermöglichen. Diese Pläne will er ab nächstem Jahr in Angriff nehmen.

Langweilig wird dem Tausendsassa also nicht, wenn er auch eher auf die kleinen Bühnen umgestiegen ist. "Es hat beides seinen Reiz, die große und auch die kleine Bühne", sagt er. "Als wir 1990 zum ersten Mal beim Hockenheimring gespielt haben, hatten wir zwischen den vielen anderen Bands einen wirklich straffen Zeitplan. Ich habe ganz wuselig mein Schlagzeug zusammengebaut, dann ging es schon los. Beim ersten Schlag hat der ganze Ring gebebt und tausende von Menschen haben angefangen, auf den Groove mitzuklatschen und zu tanzen. Das war einfach unbeschreiblich", erinnert sich Bless an sein erstes großes Konzert. "Andererseits komme ich ja aus einer Schulband, die durch kleine Kneipen gezogen ist. Das ist viel persönlicher und die Stimmung ist meistens gigantisch." Deswegen gönne er sich auch ganz gerne mal kleine Konzerte.

Seine Lieder schreibt er übrigens selbst. Es gebe drei Möglichkeiten, zu einem neuen Song zu kommen. Er schreibt gerne Tagebuch. Die Einträge dienen ihm nicht selten als Textquelle. Geschichten aus dem echten Leben erzählen seine Lieder also. Und dann gibt es da noch die Momente unerwarteter Inspiration. "Man sitzt abends mit dem Instrument da, spielt etwas vor sich hin und plötzlich ist da diese Eingebung. Das können vier oder acht Zeilen sein, die einem plötzlich kommen und danach nie wieder. Ich schreibe das immer sofort auf. Und am nächsten Morgen schaue ich mir den Zettel an und denke nicht selten: Das kann doch nicht von mir sein", sagt Bless und lacht. "Dann kommt der handwerkliche Teil und man muss weiterschreiben." Das Handwerk könne jeder lernen, aber es gehöre natürlich auch ein wenig Talent dazu – wie überall.

Aussterbendes Medium

"Den schönsten Beruf von allen" nennt Bless die Musik. Er empfiehlt ihn wärmstens weiter, aber eines müsse angehenden Musikern klar sein: "Der Tonträger ist ein aussterbendes Medium. Man muss wissen, dass man von Live-Konzerten leben muss. Die finanzielle Einbuße ist da nicht zu leugnen. Wir leben in einer reizüberschwemmten Welt. Heute ist es ungleich schwerer, sich aus der grauen Masse herauszuheben, als in der Zeit vor der digitalen Wende." Wenn die Motivation dennoch da sei, lohne sich die Arbeit. Die künstlerische Freiheit sei sehr wertvoll. "Künstler sein ist schwierig, aber auch wunderbar."

Roland Bless tritt am Freitag, 21. Dezember, ab 20 Uhr im "Gecko" in Calw auf. Der Eintritt ist frei. Weitere Informationen gibt es unter www.rolandbless.de auf der Homepage des Musikers.