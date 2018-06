Calw Publikum spürt Kraft der Natur

Calw. Auf der Bühne der Calwer Aula, die sowohl am Freitag als auch am Samstagabend nahezu ausverkauft war, ließ das Ensemble farbenfrohe Bilder entstehen, erzählte märchenhafte Geschichten und gab mit schillernden sowie fantasievollen Choreografien der Kraft der Natur Ausdruck.

Als besonderes Schmuckstück gelobt

"Die Ballettabteilung der Musikschule ist ein besonderes Schmuckstück", lobte Musikschulleiter Olaf Kerkau in seiner Begrüßung das Ensemble, das 1982 gegründet wurde. Die jährlichen Ballettabende gehören für ihn mit zu den Höhepunkten im Veranstaltungskalender der Einrichtung. Seit der ersten Stunde prägt die heute über 90-jährige Christa Steyer die Tanzarbeit. Auch in diesem Jahr hielt sie die Fäden in der Hand und überzeugte das Publikum mit einer kurzweiligen, bilderreichen Choreografie zu "Schneewittchen", das im zweiten Teil des Abends aufgeführt wurde.