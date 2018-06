Calw Public Viewing: Wo können Fußballfans schauen?

Eine bis drei Stunden Zeitverschiebung

Bei der Genehmigung geht es vor allem darum, dass durch das Public Viewing keine Lärmbelästigung entstehen darf. Ab 22 Uhr gilt nämlich deutschlandweit: Zimmerlautstärke. Und daran hat sich natürlich auch die Stadt Calw zu halten.

Doch das Bundeskabinett hatte ein Einsehen und hat für die Zeit der WM "eine Verordnung beschlossen, die ermöglicht, ausnahmsweise den nächtlichen Lärmschutz zu lockern", heißt es auf der Internetseite der Bundesregierung. Damit erweitere die Bundesregierung den Spielraum der Kommunen, Public Viewing auch für die Spiele zuzulassen, die erst nach 20 Uhr angepfiffen werden, heißt es dort weiter.

Das wird während der WM in Russland allerdings nicht der Fall sein. Der späteste Anpfiff ist dort um genau 20 Uhr. Im Gegensatz zu der fünfstündigen Zeitverschiebung bei der Fußball-WM in Brasilien, handelt es sich in Russland nämlich gerade einmal um eine bis drei Stunden – je nach Austragungsort. Im flächenmäßig größten Land der Erde gibt es nämlich elf unterschiedliche Zeitzonen. Allein die elf Stadien, in denen die WM-Mannschaften spielen, befinden sich in vier verschiedenen Zonen.

Für die deutschen Fußballfans mag das zwar zuerst verwirrend klingen, ist aber halb so schlimm. Das erste Gruppenspiel ist am Samstag, 17. Juni ab 17 Uhr, das zweite – ebenfalls sehr arbeitnehmerfreundlich – am Samstag, 23. Juni, ab 20 Uhr.

Natürlich muss die Stadt Calw trotz aller Großzügigkeit des Gesetzgebers darauf achten, dass der Lärm ab 22 Uhr nicht Überhand nimmt. Deshalb ist die Ausstellung der Genehmigung vor allem abhängig von der Lage der Gastronomie.

Heißt das etwa, dass an kritischen Orten ab 22 Uhr der Fernseher ausgeschalten werden muss? "Nein, das natürlich nicht", wiegelt Eggert ab. "Wir bemühen uns dann schon um eine zufriedenstellende Lösung." Also Lautsprecher anders hinstellen oder ähnliches.

Warum die Stadt Calw kein eigenes Public Viewing auf die Beine stellt? "Wir wollen keine Konkurrenz zu den Gastronomen darstellen", sagt Eggert. Denn damit wäre keinem geholfen.