Calw Polizei fasst flüchtigen Straftäter

Donnerstag, kurz nach Mitternacht. Unter einem Vorwand lockt ein 24-jähriger Strafgefangener laut Polizei Betreuer in sein Zimmer im Zentrum für Psychiatrie in Calw, Lützenhardter Hof, bedroht sie mit einem selbst gebastelten Messer und flüchtet aus der Abteilung für Forensik. Sofort leitet die Polizei Fahndungsmaßnahmen ein, setzt auch einen Hubschrauber ein – zunächst ohne Erfolg.

Nun wurde der Flüchtige am Freitag in Wertheim (Main-Tauber-Kreis), direkt an der Grenze zu Bayern, von Beamten des Polizeipräsidiums Heilbronn geschnappt. Der Mann habe persönliche Beziehungen in die Region. Das teilte die Polizei am späten Nachmittag mit. Der 24-Jährige wird jetzt wieder in das Zentrum für Psychiatrie in Calw gebracht, wo er wegen Suchtproblemen in der Entzugsanstalt untergebracht ist.

Noch am Freitagvormittag war unklar gewesen, wo der Flüchtige sich aufhalten könnte. »Wir haben ein paar Hinweise bekommen«, hatte ein Sprecher des Polizeipräsidiums Karlsruhe auf Anfrage unserer Zeitung zunächst erklärt. Eine heiße Spur gab es zu diesem Zeitpunkt noch nicht. Ein Zeuge hatte aber beispielsweise angegeben, den 24-Jährigen am Donnerstagnachmittag möglicherweise in Calw gesehen zu haben.