Calw Politische Debatte nach Psychiatrie-Ausbruch

Schock am Morgen: Die Nachricht, dass am Mittwochabend vier Straftäter aus dem Zentrum für Psychiatrie (ZfP) in Calw-Hirsau geflohen sind, verbreitete sich am Donnerstag wie ein Lauffeuer – zumal zwei der Verbrecher zu diesem Zeitpunkt noch auf der Flucht waren. Wenig später konnte die Polizei aber Entwarnung geben: Im Rahmen einer groß angelegten Fahndung wurden die beiden noch flüchtigen Männer gegen 10.45 Uhr an den Bahngleisen zwischen Calw-Ernstmühl und Bad Liebenzell von der Polizei entdeckt und festgenommen.

Polizeihubschrauber und Spürhunde im Einsatz

Die vier Verbrecher hatten am Mittwochabend gegen 22 Uhr in der Abteilung für forensische Suchttherapie des ZfP einen Pfleger sowie eine Pflegerin überwältigt und in einen Raum gesperrt. Nach Angaben der Polizei gingen sie dabei mit einfacher körperlicher Gewalt vor, verletzt wurde niemand. Anschließend flüchteten die Männer.