Calw "Politik muss Folgen eines ungeregelten Brexit abfedern"

IHK-Präsidentin Claudia Gläser fordert daher eine rasche und umfassende Lösung: "Die Zeit drängt. Schon Ende März verlässt das Vereinigte Königreich die EU. Die EU und die britische Regierung sollten daher zügig auf Regelungen hinarbeiten, die die negativen Folgen eines Brexits abschwächen."

Aus Sicht der IHK Nordschwarzwald muss die Politik auch für den Fall eines ungeregelten Austritts Großbritanniens die Folgen für die Wirtschaft möglichst abfedern. In erster Linie gelte es, möglichst schnell wieder Rechtssicherheit für laufende und zukünftige Geschäftsbeziehungen herzustellen, heißt es in der Pressemitteilung weiter. Wichtig sei für die Unternehmen auch eine nachhaltige Vereinbarung zur Mobilität von Arbeitnehmern.

Die Unsicherheit über die weitere Entwicklung des Trennungsprozesses zwischen den Briten und der Europäischen Union macht es für die Unternehmen erforderlich, sich auf den Fall der Fälle vorzubereiten. Die IHK Nordschwarzwald bietet dazu auf www.nordschwarzwald. ihk24.de, Seitennummer 4115936, zahlreiche Informationen zum Brexit sowie die Brexit-Checkliste "Are you ready for Brexit?" zur Vorbereitung auf den EU-Austritt des Vereinigten Königreichs.

Individuelle Beratung bekommen Unternehmen unter brexit@pforzheim.ihk.de und Telefon 07231/201-139.