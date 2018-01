Calw Pforzheimerin übernimmt die Leitung

Insgesamt 34 Jahre berufliche Erfahrungen bei der Stadt Pforzheim bringt Stamer mit nach Calw. Angefangen im Jahre 1983 mit einer zweijährigen Ausbildung zur Verwaltungsbeamtin im mittleren Dienst arbeitete sie sich anschließend durch die Bereiche des Vermessungs- und Liegenschaftsamtes und zwei Jahre auf der Rentenstelle.

120 Kollegen

Am Amt der Öffentlichen Ordnung ist sie bereits seit Dezember 1992 und somit 25 Jahren hängen geblieben. So war es ihr möglich, die meisten ihrer insgesamt 120 Kollegen sowie die einzelnen Sachgebiete kennenzulernen. Zehn Jahre davon setzte sie sich als Sachbearbeiterin im Asylwesen ein und absolvierte von 2000 bis 2004 einen berufsbegleitenden Studiengang zur Betriebswirtin der Verwaltungs- und Wirtschaftsakademie Karlsruhe. Die anschließenden fünf Jahre sammelte Stamer im Bereich Haushalts- und Rechnungswesen Erfahrungen. Darauf folgten sieben Jahre bei der Bußgeldstelle als Sachbearbeiterin, in denen sie die Aufgaben des gehobenen Dienstes übernahm.