Calw Pater Reji John sagt "Auf Wiedersehen"

In der ihm eigenen Art stellte er augenzwinkernd fest, dass nicht nur die Zeit schnell wie ein Blitz vergangen war, sondern er während seiner Zeit im Schwarzwald auch "eine gute Summe gespendet" habe, wenn mal wieder ein Blitzer zugeschlagen hatte.

Er appellierte an die Gottesdienstbesucher, ihre Lebenszeit dafür zu nutzen, einander Freude zu schenken und eine positive Einstellung zu pflegen.

Er selbst freue sich auf das Weihnachtsfest, das er in diesem Jahr mit seiner Mutter feiert. "Für einen indischen Pfarrer ist das nicht selbstverständlich", sagte der Geistliche. Die Kirchengemeindes hatte im Anschluss bei einem Empfang die Möglichkeit, Pater Reji "Auf Wiedersehen" zu sagen. Er hatte in seiner Amtszeit auch sein Ziel der Promotion erreicht. Im Juli erhielt er den Doktortitel. "Im Mittelpunkt der Kirche steht der Dienst, der mit Barmherzigkeit allen Menschen begegnet, unabhängig von ihrer Herkunft und ihrer Haltung", resümierte er. Seine Doktorarbeit behandelte das Thema Ehe und Familie.

Am 13. Januar wird Pater Reji John in der Kirchengemeinde Neuenstadt-Stein in sein Amt eingeführt.