Calw Parkproblem

Das Parkproblem ist in Calw kein neues Phänomen, sondern sorgt seit Jahrzehnten immer wieder für Diskussionen. OB Ralf Eggert im Wahlkampf September 2011 auf die Frage des Schwarzwälder Boten, wie sich das Parkproblem in der Calwer Innernstadt lösen lässt: "Wir stehen im Wettbewerb mit den umliegenden Städten. Dort kann man mindestens eine Stunde kostenlos parken, entsprechend müssen wir uns auch verhalten. Auch die Zahl der Kurzzeitparkplätze in der Stadt, unter freiem Himmel, sollte erhöht werden. Nicht, in dem man Anwohnern die Parkplätze nimmt, sondern in dem man auf zusätzlichen öffentlichen Flächen das Parken ermöglicht."

Calw. Im Kampf um einen wohnungsnahen Parkplatz konkurrieren die Anwohner mit Besuchern und Beschäftigten der Calwer Innenstadt, die sich die Parkgebühren sparen wollen. In einem Gespräch mit Anwohnern im Saal der Musikschule in Calw versuchte Oberbürgermeister Ralf Eggert Fragen zu klären, Verständnis zu wecken und gemeinsam Ideen sowie Ansätze für mögliche Parkkonzepte zu entwickeln.

"Ich habe nicht die Erwartung, dass wir heute Abend alle einer Meinung sein werden", dämpfte Eggert zu Beginn die Hoffnung auf eine einfache und schnelle Lösung des Problems. Keinesfalls würden in dieser Frage, so betonte Gemeinderat Dieter Kömpf gegenüber den rund 100 Anwesenden, Entscheidungen gegen die Mehrheit der Anwohner getroffen. Im Vorfeld der Veranstaltung hatte die Kommune bei Anwohnern und Gewerbetreibenden im Gebiet der Vorstadt, die sich im Wesentlichen über die Schillerstraße, Altburger Straße, Vorstadtweg, Burgsteige, Am Schießberg, Schickhardweg, Jakob-Alber-Straße und angrenzende Flächen erstreckt, eine Umfrage bezüglich der Einrichtung von Bewohnerparkzonen durchgeführt. Sophie Pandzich, die derzeit im Rahmen ihres Studiums an der Hochschule für öffentliche Verwaltung in Kehl bei der Calwer Stadtverwaltung ein Praktikum absolviert, präsentierte die Ergebnisse.