Im Landkreis Calw wurden über das zurückliegende Wochenende 119 neue Infektionen mit dem Coronavirus gemeldet. Kreis Calw. Die Neuinfektionsrate pro 100 000 Einwohner in den letzten sieben Tagen für den Kreis Calw liegt laut Landesgesundheitsamt bei 329 – der vierthöchste Wert im Land. Aktuell befinden sich in den Kreiskliniken 79 Personen, die positiv auf eine Infektion mit dem Coronavirus getestet wurden, in stationärer Behandlung – vier davon auf der Intensivstation. Unterdessen hat Landrat Helmut Riegger es ausdrücklich begrüßt, dass der evangelische Kirchenbezirk Calw-Nagold vor dem Hintergrund der aktuellen Corona-Lage im Kreis über Weihnachten und voraussichtlich auch den Jahreswechsel auf Präsenz-Gottesdienste und andere kirchliche Versammlungen verzichten will. Damit würden die evangelischen Gemeinden des Kirchenbezirks einen "wichtigen Beitrag zur Vermeidung einer weiteren Ausbreitung des Coronavirus" leisten, erklärte Riegger. Gleichzeitig appelliert der Kreischef an die für den Kreis Calw zuständigen Vertreter der katholischen Kirche sowie der Freikirchen, diesem "vorbildlichen Beispiel" zu folgen.