Calw Ortschaftsratswahlen finden ohne CDU und SPD statt

Nach fünf Gemeindewahlausschusssitzungen, etlichen Widersprüchen und Diskussionen rund um den Ausschluss der CDU sowie der SPD bei den Ortschaftratswahlen sah eigentlich alles danach aus, als würden die Wahlen in Altburg und Stammheim verschoben werden müssen. Das zumindest forderte das Verwaltungsgericht in einem Beschluss vom Dienstagnachmittag und widersprach damit der Haltung des Gemeindewahlausschusses (wir berichteten). Dagegen wiederum legte die Stadtverwaltung Beschwerde beim Verwaltungsgerichtshof (VGH) ein. Am Donnerstagabend nun die Wende: Der VGH gibt der Stadtverwaltung Recht – die Wahlen finden statt. Und zwar nicht irgendwann, sondern wie geplant am Sonntag, 26. Mai.

Der VGH lehnt den einstweiligen Rechtsschutz, den die CDU beantragt hatte, ab. Begründung: Die Rechtsstellung des Wahlvorschlags würde sich dadurch nicht verbessern, weil es ohnehin unmöglich sei, dass die Ortschaftratswahlen in den beiden Ortsteilen noch mit der CDU stattfinden. Auch, weil die Briefwahlunterlagen schon längst versandt seien und die Stadt nicht mehr genug Zeit hätte, die Wahlvorschläge bekannt zu geben. Die Wahlen in Altburg und Stammheim ganz abzusagen, sei überdies auch nicht möglich, ist in dem Beschluss zu lesen. Das könne nur das Regierungspräsidium Karlsruhe entscheiden.

Sieben Kandidaten