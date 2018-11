Calw Oldtimer-Fans motten ihre Lieblinge ein

Calw. Da gab es vor allem im Sommer das spannende Motorweek-Wochenende mit Teilnehmern aus ganz Deutschland und sogar einem Gast aus Frankreich. Bei einer spektakulären 200 Kilometer-Rallye durch den Nordschwarzwald mussten an verschiedenen Stationen originelle und herausfordernde Aufgaben bewältigt werde.

Letzte Challenge

Zum Saisonende waren ebenfalls zahlreiche auswärtige Gäste mit ihren Lieblingen auf das Gelände der Calwer Deckenfabrik gekommen, um dort die historischen Fahrzeuge zu bestaunen. Mit befreundeten Vereinen aus den Regionen Böblingen, Esslingen, Stuttgart und Pforzheim wurde noch einmal so richtig gefeiert. "Wir hatten jetzt unsere letzte Challenge (Ausfahrt mit mehreren verschiedenen Anforderungen). Jetzt werden unsere wertvollen Oldtimer eingemottet, denn es darf kein Streusalz an ihren Lack kommen", unterstreicht der stellvertretende Vereinsvorsitzende Holger Rosenhahn. Besonders die ältere Generation feiert an diesem Tag ein Wiedersehen mit so manchem schicken Fahrzeug, das in ihrer Kinder- und Jugendzeit "in" war. Besonders fasziniert blickten die jungen Menschen auf die schicken, äußert rar gewordenen Fahrzeuge.