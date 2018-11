Calw Ohne Wegzoll drohte die Todesstrafe

Wer mit Waren in die Stadt wollte, musste einen Wegezoll zahlen. Wer sich darum drückte und die Stadt schädigte, wurde sogar mit dem Tode bestraft. So konnte 1523 Lönhart, das Schneiderlein, nur sein Leben retten, weil er dem Herzog sein Häuslein nach seinem Tode übertrug. Auch wollte man nicht alle und alles in die Stadt lassen. Gesinde und Aussätzige wurden abgewiesen und ohne Genehmigung des Bürgermeisters oder Viehschauers durften keine Tiere die Tore passieren.