Calw Oberbürgermeister-Wahl 2019: Eggert tritt nochmals an

Die Calwer dürfen sich in diesem Jahr somit gleich mehrfach entscheiden, wer künftig regieren und verwalten soll – den neben den OB- Wahlen im Herbst bestimmen die Bürger am 26. Mai auch, wer künftig in Gemeinderat, Ortschaftsräten, Kreistag und im Europäischen Parlament sitzen wird. Auch als Kandidat für den Kreistag will Eggert übrigens erneut antreten.

Seine Motivation, nochmals acht Jahre an der Spitze der Calwer Stadtverwaltung zu stehen, beschreibt der Oberbürgermeister so: "Nach acht Jahren der Gebäudesanierung und des Schuldenabbaus kommt jetzt die Phase, dass man in der anstehenden Amtszeit in Calw auch langfristig etwas bewegen kann", führt er aus.

Große Hoffnungen setzt er dabei in den geplanten Tunnel, der in Zukunft die Calwer Innenstadt entlasten und vom Adlereck bis zur Esso-Tankstelle führen soll. Dieses Projekt steht momentan auf Platz eins der Tunnelneubauvorhaben in Baden-Württemberg und seit Anfang 2016 im vordringlichen Bedarf des Bundesverkehrswegeplans. Maßnahmen, die in dieser Kategorie geführt werden, werden als erste finanziert, gebaut und weisen ein überdurchschnittliches Kosten-Nutzen-Verhältnis auf. Bereits Anfang der 2020er-Jahre könnte, wenn alles glatt geht, mit dem Bau begonnen werden.