Calw OB-Wahl: Neuwahl hält Verwaltung auf Trab

Nach dem Feiertag, also freitags, führte die Druckerei den Auftrag aus. Am Montag, 7. Oktober, sind die Stimmzettel dann bei der Stadtverwaltung eingetroffen. Diejenigen, die per Briefwahl ausgefüllt werden sollen, wurden jüngst eingetütet und verschickt. Bis Donnerstag, 10. Oktober, sollten alle Betreffenden ihre Unterlagen haben, meint Buck. "Wir stehen in engem Kontakt mit dem Postdienstleister und haben eine schnellstmögliche Zustellung vereinbart."

Sinn verloren?

Dennoch gibt es Kritik an der kurzen Zeitspanne zwischen erstem Wahlgang und Neuwahl, beziehungsweise an der Zustellung der Unterlagen nur wenige Tage vorher. So erzählt Bernd K. aus Altburg, der seinen vollen Namen nicht nennen möchte, von seinen Eltern, die am 9. Oktober in den Urlaub gehen – und nicht wählen können, weil sie bis dahin keine Unterlagen haben werden.

Überhaupt, findet er, sei es zu kurzfristig, wenn man nur einen Tag Zeit habe, um den Stimmzettel auszufüllen und zur Post zu bringen – immerhin muss der Umschlag ja schon am Samstag vor der Wahl wieder im Rathaus angelangt sein. "Das ist eine Frechheit", echauffiert er sich. K. gibt aber nicht der Stadtverwaltung die Schuld an der seiner Ansicht nach problematischen Ausgangslage, sondern dem Gemeinderat. "Wenn man weiß, dass ein Feiertag dazwischen ist, hätte man die Wahl eine Woche später machen können", findet er.

K. ist sich darüber bewusst, dass es – im Notfall – auch die Möglichkeit gibt, fehlende Unterlagen samstags von 10 bis 12 Uhr im Rathaus abzuholen. "Aber dann geht für mich der Sinn einer Briefwahl verloren."

Buck selbst äußert sich nicht dazu, ob sie die Entscheidung des Gemeinderats befürwortet oder nicht. Nur so viel: "Wenn die Leute ihre Unterlagen bekommen, sehe ich kein Problem." Die Mitarbeiter der Stadtverwaltung haben so schnell wie möglich alles erledigt, betont sie.

