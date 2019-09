Calw OB-Wahl: Bewerber setzen Themen

Allerdings: Die bis ins Abstruse überzeichneten Ideen Speitelsbachs enthüllen eine auch entlarvende Qualität, wenn anschließend die seriösen Kandidaten ’ ganz ähnliche Wahlversprechen zum Besten geben. Denn Calw "fit machen für die Zukunft", die "verborgenen Potentiale"“ heben – das wollen auch alle anderen; wie Speitelsbach. Vielleicht wurde das Gelächter im Saal deshalb schlagartig leiser, als Spaß-Kandidat Speitelsbach rhetorisch in die Runde fragte: "Sie denken vielleicht, ich sei verrückt...!?" Spätestens da wurde manchem bewusst: Dem "Narren" obliegt das Recht (und eigentlich auch die Pflicht), den wahrhaft Herrschenden ab und an den unangenehmen Spiegel vorzuhalten. Speitelsbach füllt diese Rolle bestens aus. Und bezeichnete (auf Nachfrage aus dem Publikum) Berichte als "Lüge", die ihn mit einer Verherrlichung rechtsradikalen Gedankenguts in Verbindung zu bringen versuchten.

Nach diesem Vortrag war es unerwartet schwer für Kandidatin Anabel Hirsch, die Alte Turnhalle für sich zu gewinnen – trotz akkurat ausgearbeiteter und vorgetragener Rede. Für sie – wie für die (in dieser Reihenfolge) noch nachfolgenden Kandidaten Gerd Kunzmann und Florian King – stehen neue Formen der Bürgerbeteiligung ganz oben auf der Agenda. Nicht gerade via kompletter Machtübertragung an die Bezirks-/Ortsvorsteher und Bezirks-/Ortschaftsräte. Aber mehr Bürgerentscheide (Hirsch) oder -umfragen mit Hilfe neuer, digitaler Instrumente (Kling) klingen irgendwie praktikabler – und günstiger. Wobei der Stadt-Haushalt unisono die nächste "große Baustelle" für die drei ernsthaften Bewerber ist: Unternehmensansiedlungen (speziell im Industriegebiet Lindenrain) sollen hier neue Steuerkraft bringen, wobei Remchingens aktueller Kämmerer und Wirtschaftsförderer Kunzmann aus seiner Erfahrung hier ziemlich konkret wurde: "mindestens eine bis drei Millionen Euro" mehr Gewerbesteuer aus Lindenrain-Ansiedlungen halte er für möglich – wenn eine "intelligente Ansiedlungspolitik" stattfände. Womit er sicher aus seiner Erfahrung etwas anderes meint als "Ungezieferbekämpfung" oder eine "symbiotisch organisierte Krankenkasse" in Stadteigentum.

Auch Calws große Sehnsucht nach einer "Innenstadtbelebung" haben Hirsch, Kunzmann und Kling längst aus ihren Gesprächen im Wahlkampf als "Muss" identifiziert. Auch hier wurde allein Kunzmann ("Entwicklung Nagoldufer zum Beispiel mit Stufen zum Wasser hin") etwas konkreter, wobei Kandidat Kling mit seinem Ansatz, hier Ideen der Bürger aktiv einsammeln zu wollen – und zum Beispiel auch die Ortsteile mit einer Belebung der Dorfmitten nicht zu vergessen – ebenfalls eigene Akzente setzen konnte.

Womit man bei Thema Nachhaltigkeit, Umwelt und Entwicklung des Nahverkehrs in Calw angekommen war – auch hier haben Hirsch, Kunzmann und Kling ihre Hausaufgaben gemacht.

Persönlichkeiten sind am unterschiedlichsten

Bleiben für wirkliche Unterschiede der Kandidaten am ehesten deren Persönlichkeiten übrig: Die engagierte Power­frau Hirsch – der vielleicht etwas spröde, aber ganz sicher versierte und erfahrene Verwaltungs- und Finanzfachmann Kunzmann ("Für Investitionen gibt es von der Landesbank auf 30 Jahre fest zinsfreie Kredite für Kommunen"), der aber seinen Vortrag wie Hirsch vom Manuskript vortrug – sowie der (dank freier Rede) ziemlich lebendig und unverbraucht-frisch wirkende Kling, der aus seinem aktuellem Job als IT-Berater (von Kommunen) viel Erfahrung aus der Umsetzung digitaler Projekte in der Verwaltung mitbringt. Gemessen am Applaus (der Heumadener) dürfte vielleicht Letzterer mit leichten Vorteilen aus diesem Abend hervorgegangen sein – vorbei sich da möglicherweise auch der Gesamtapplaus für den doch sehr unterhaltsamen Abend hineingemischt hatte.

Vielleicht als Nachtrag: Das Stichwort "Hallenbad für Calw" (Zwischenruf aus dem Publikum: "Hoffentlich kommt es nach Heumaden!") genoss an diesem Abend unabhängig voneinander ebenfalls eine auffällige Aufmerksamkeit bei den Kandidaten Kunzmann und Kling. Wie auch die "Baustelle" Gesundheits-Campus, mit dem beide Kandidaten – wahrscheinlich analog zu ihren Erfahrungen im Wahlkampf um den Oberbürgermeister-Posten – den Auftrag verbinden, um den Erhalt der aktuellen medizinischen Versorgungsqualität für Calw aktiv kämpfen zu wollen.