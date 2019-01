Calw NS-Terror: Schicksale der Opfer erfahrbar gemacht

Die Ausstellung verschweigt nicht die Namen der Täter und setzt sich mit den Schicksalen der Opfer auseinander. So findet sich in einem Raum eine Karte, auf der die Orte verzeichnet sind, an denen die Gestapo polnische oder russische Zwangsarbeiter ohne richterliches Urteil hingerichtet hat. Auch Althengstett und Egenhausen tauchen da auf.

Der häufigste Grund für die Tötung war die Beziehung zu einer deutschen Frau, wie bei dem polnischen Zwangsarbeiter Marian Tomczak. Er ging 1941 eine im Sinne der NS-Rassenideologie strikt verbotene Liebesbeziehung ein, was für ihn und seine Freundin schwerwiegende Folgen haben sollte. Tomczak wurde am 3. August 1942 in Althengstett durch den Strang hingerichtet.

Auch sein 30-jähriger Landsmann Marian Swidersiki aus Egenhausen musste ein Verhältnis mit einer Deutschen am 29. Oktober 1942 mit dem Leben bezahlen.

Viele interessante und eindrucksvolle Originalobjekte und Dokumente eines abscheulichen politischen Tuns werden in den einzelnen Räumen gezeigt. Eine Präsentation von historischem und mahnendem Wert.

Weitere Informationen: www.Geschichtsort-Hotel-Silber.de

Das Museum "Hotel Silber" in der Dorotheenstraße 10 in Stuttgart ist von Dienstag bis Sonntag sowie an Feiertagen von 10 bis 18 Uhr, Mittwoch bis 21 Uhr geöffnet. Montag ist geschlossen. Der Eintritt ist frei.