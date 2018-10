Calw Noch einmal die Schulbank drücken

Unterricht wird immer mehr digital

Viele Klassenzimmer stehen zum Anschauen, Treffen, Begegnen und Erinnern zur Verfügung. Ein Pädagogenteam um Schulleiter Markus Köcher und die stellvertretende Schulleiterin Sabine Zoufaly bietet Führungen an. Man befinde sich unterrichtstechnisch inzwischen im Zeitalter des "Digital Native" (Generation, die in der digitalen Welt aufgewachsen ist), hebt Köcher launig hervor. "Es gibt aber auch noch Kollegen, die an die Tafel schreiben", meint er schmunzelnd. Die Skala der anwesenden Berufe der ehemaligen Gymnasiasten reicht vom Ingenieur, Physiker und Architekten über Arzt, Pädagogen, Sozialarbeiter und Juristen bis hin zum Professor und erfolgreichen Unternehmer. Alte Erinnerungen werden ausgetauscht und immer wieder wird die Frage nach den derzeitigen Lebensverhältnissen gestellt.

Als am späten Nachmittag die gemeinsame Verabschiedung im Forum am Schießberg erfolgt, wird zum Abschied noch ein Volkslied gesungen: "Nehmt Abschied Brüder, schließt den Kreis, das Leben ist ein Spiel und wer es recht zu spielen weiß, gelangt ans große Ziel. Es ist in jedem Anbeginn das Ende nicht mehr weit, wir kommen her und gehen hin und mit uns geht die Zeit."