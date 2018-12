Calw Nikolaus lässt Kinderherzen höher schlagen

"Der Erlös aus dem Verkauf geht an Achse (Allianz chronischer, seltener Erkrankungen) und hilft Menschen mit seltenen Krankheiten", erläuterte Geschäftsführer Konstantin Römer.

Und natürlich kam dann auch der Nikolaus und ließ die Herzen der Kinder höher schlagen. Es war ein freundlicher Himmelsbote, der bald seinen Sack leerte, und auf den Boden kullerten dann Leckereien wie Nüsse und Mandarinen.

Begeistert stürzten sich die Kinder auf die Geschenke des Nikolaus und sammelten eifrig ein. An die Erwachsenen las er aus seinem goldenen Buch: "Dank an die, die etwas kaufen und geben, denn damit verbessern sie so manches Leben".

Rund um den Basar mit Versteigerungen gab es auch ein attraktives Beiprogramm. Das Klinikchörle hatte unter der Leitung von Gisela Gräf fleißig geprobt und stimmte weihnachtlichen Weisen aus verschiedenen Kulturen an. Die Besucher ließen sich nieder, tranken Kaffee und probierten auch schon einmal die unterschiedlichen Weihnachtsplätzchen.