Calw Nikolai Will: Inzwischen wie ein Heimatbesuch

Los geht sein ganz persönlicher Fernsehmarathon schon am frühen Sonntagnachmittag. Ab 12 Uhr ist Will in "Die Salzprinzessin" auf KIKA in der Rolle des strengen Wirts Willi zu sehen. Zur besten Sendezeit um 20.15 Uhr spielt er den Staatsanwalt Warlo in "Der Staat gegen Fritz Bauer" auf ONE. In "Miss Sixty" (21.50 Uhr auf 3Sat) ist Will an der Seite von Iris Berben gleich in der ersten Szene als Laborleiter zu sehen und um 22.30 Uhr entdeckt er in "Mord mit Aussicht" im WDR die Leiche. Am Dienstag, 29. Mai, ist Will gleich wieder zu sehen.Um 22.45 Uhr läuft auf ZDF Neo "Blockbustaz", wo er neben Martin Armknecht und Frederik Lau die Episodenhauptrolle spielt. "Mir fällt kaum ein Schauspieler ein, bei dem das passiert: Außer er ist gerade verstorben oder ein Weltstar wird 80 Jahre alt", lacht er. Wer den 37-Jährigen am Sonntag im TV sieht, würde ihn live vermutlich nicht mehr wiedererkennen. Denn in allen Rollen bringt er noch rund 22 Kilo mehr auf die Waage als jetzt. Rund 30 Zentimeter Bauchumfang habe der 1,79 Meter große Schauspieler innerhalb eines Jahres verloren.