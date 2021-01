Calw Neujahrsempfang ins Internet verlegt

Calw. Seit Langem ist es Tradition, dass die Stadt Calw ihre Bürger alljährlich am 6. Januar zum Neujahrsempfang in die Aula am Schießberg einlädt. Dabei tauschen sich Vereine und Ehrenamtliche, Einwohner und Wirtschaft mit kultureller Begleitung über das vergangene Jahr aus und ehren die erfolgreichsten Sportler des Jahres, verleihen Bürgermedaillen und lauschen der Neujahrsrede des Oberbürgermeisters. Aufgrund der hohen Corona-Inzidenz im Kreis Calw ist das in diesem Jahr jedoch nicht möglich.