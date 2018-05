Calw Neues Buch, neue Herausforderung

Alle ihre Romane haben eines gemein: Sie handeln von Grenzen.

Mal von sichtbaren, wie in der DDR. Mal von unsichtbaren, wie die zwischen den Geschlechtern. Ein Thema, das Strudel seit Jahren beschäftigt. "Warum sind wir so besessen davon, das Geschlecht eines Menschen zu kennen?", fragt sie sich. In ihrem Roman "Kältere Schichten der Luft" spielt sie deshalb mit den Geschlechterkategorien. "Dadurch entstehen Erkenntnisblitze und Momente der Unsicherheit." In ihrem neuesten Roman, an dem sie schon seit 2012 mit längeren Pausen schreibt, werden die kulturellen Grenzen zwischen Ost- und Westeuropa behandelt. "Im weitesten Sinne ist es eine Fortsetzung meines zweiten Romans", erzählt Strubel. "Die Protagonistin ist älter geworden und zieht von einem tschechischen Dorf nach Berlin."

Grenzen verbinden sie mit Hermann Hesse

Dass sie so lange an einem Roman arbeitet, ist bei der Potsdamerin, die einst eine Ausbildung zur Buchhändlerin absolvierte und später in Potsdam und New York Literaturwissenschaften studierte, nicht unbedingt üblich. "Das schnellste habe ich in einem halben Jahr geschrieben, die längste Zeit waren etwa fünf Jahre", sagt sie. "Es gibt keinen Durchschnitt." Natürlich stelle sie sich mittlerweile nicht mehr die grundsätzlichen Fragen, wie man überhaupt an das Bücherschreiben herangeht, wie bei ihrem Debütroman. "Es wird aber nicht leichter, denn man verliert die Unbefangenheit", meint Strubel. "Ein neues Buch ist immer eine neue Herausforderung, denn jedes hat eine andere Art des Erzählens."

Übrigens: Das Thema Grenzen ist etwas, das die Schriftstellerin mit Hermann Hesse verbindet. "Er behandelte Grenzen in Bezug auf die Wirklichkeit. Im Ansatz ganz ähnlich wie ich, aber mit einer anderen Herangehensweise", erklärt Strubel.

Am Donnerstag, 5. Juli, liest Strubel aus ihrem neuen, noch unfertigen Roman vor. Beginn ist um 17.30 Uhr im Hermann-Hesse-Museum.