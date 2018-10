Calw Neuer Unimog an Baubetriebshof übergeben

Trotzdem wird das alte Fahrzeug noch so lange in Betrieb bleiben, bis alle Geräte an den neuen Unimog angepasst sind und einwandfrei funktionieren.

Weitere Beschaffungen der vergangenen Monate sind ein Kommunaltraktor John Deere 3045 mit Schneepflug und Streuer für den Winterdienst und die Rasenpflege sowie eine Rasenkehrmaschine Wiedenmann Super 500 für die Sportplatzpflege, ein Heißwasseranhänger für die Unkrautvernichtung, Hochdruckreinigung und Graffitibeseitigung, ein Kompaktbagger Volvo EC 35 D sowie ein Transporter VW Crafter 35 für den Winterdienst, Transporte und den Baustellenbetrieb.