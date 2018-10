Calw Neuer Pastor in Altburg

Calw-Altburg. Am vergangenen Sonntag wurde Daniel Keller, im Rahmen des Erntedankgottesdienstes der Liebenzeller Gemeinschaft Altburg, feierlich in seinen Dienst als Pastor eingesegnet.

In den vergangenen zehn Jahren ist die Arbeit der Gemeinschaft kontinuierlich gewachsen. Dies machte es notwendig, auch das Personal aufzustocken.

Für den 36-jährigen Pastor ist es die zweite Dienststelle. In den vergangenen zwei Jahren war er in Balingen tätig. Bereits im Juli ist er deshalb mit seiner Frau und seinen drei Töchtern nach Altburg umgezogen. Den Gottesdienst gestaltete unter anderem Klaus Ehrenfeuchter, Vorstandsmitglied im Liebenzeller Gemeinschaftsverband mit. In persönlichen Worten sprach er Keller für seinen Dienst Gottes Segen zu und wünschte ihm ein gutes Händchen für die neuen Aufgaben. Anschließend kam Ortsvorsteher Davide Licht zu Wort. Mit Auszügen aus dem Badischen Lied machte er den Zuhörern deutlich, wie schwer es Familie Keller wohl gefallen sei, jetzt nach Altburg umzusiedeln. "Doch auch Altburg wird Sie bestimmt bald in Ihren Bann ziehen" so Licht. Er betonte die bisherige gute Zusammenarbeit und wünschte Keller einen guten Einstieg in seine neuen Aufgaben.