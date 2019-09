Calw Neuer Kunstrasenplatz so gut wie fertig

Der Kunstrasen habe einen komplett neuen Unterbau bekommen, sagt Vogel. Schwarz glänzend ist er noch an den Stellen zu sehen, an denen der Kunstrasen noch nicht gänzlich ausgerollt ist. Dieser Unterbau-Boden federt beim Auftreten. Ein großer Teil der Kraft, die beim Sport treiben auf den Boden wirkt, könne über diese Schicht abgebaut werden, erläutert Christoph Neumann von Sportstättenbau Garten Moser, von denen der Kunstrasen stammt. Deshalb brauche man eine wesentlich geringere Menge des füllenden Kunststoffgranulats. Das stand zuletzt heftig in der Kritik – weil das enthaltene Mikroplastik in Verdacht steht, die Umwelt zu ­schädigen. Erst vor wenigen Wochen sorgte das für eine Diskussion im Gemeinderat, die sich gewaschen hatte. Damals stand im Raum, auf Kork als Füllmaterial auszuweichen, weil das als umweltfreundlicher gilt. Das Problem: Es gebe noch keine Langzeit-Erfahrungswerte, ob sich das Material für Sportplätze ebenso gut eignet, wie das Kunststoffgranulat, räumt Neumann ein.

Anhand eines Stückes Kunstrasen, das er in der Hand hält, erklärt er, dass das heute verwendete Material aber per se schon deutlich umweltfreundlicher seien als früher. Weil der Kunstrasen sowohl gerade, als auch – im unteren Teil des Geflechts – gekräuselte Fasern habe, werde das Granulat besser gehalten. Es trete dadurch nicht mehr so häufig aus und verteile sich entsprechend weniger in der Umwelt. "Und man braucht weniger", fügt Neumann hinzu.

Zirka zwei Zentimeter hoch sei die Schicht an Sand und Kunststoffgranulat, mit der der Rasen aufgefüllt wird. Pro Jahr müssten dann etwa 300 Kilogramm davon aufgefüllt werden. "Wenn man ihn gut pflegt", sagt Neumann, "hält so ein Kunstrasen 15 bis 20 Jahre lang."

Zäune aufstellen

Weil gleichzeitig mit den Arbeiten am neuen Kunstrasenplatz der Bau der Container für die Sanierung des Maria von Linden-Gymnasiums begonnen hatten, mussten sich die Arbeiter mit erschwerten Transportbedingungen arrangieren, meint Vogel. Bei den Mengen an Material – zwischen 3000 und 4000 Tonnen "mit allem drum und dran" – die herangeschafft werden mussten, eine Herausforderung. Auch für die Anwohner, für die es mitunter laut wurde und deren Grundstücke teils in Mitleidenschaft gezogen wurden. "Aber sie waren verständnisvoll und kooperativ", lobt Vogel.

In zwei bis drei Wochen soll der neue Platz voraussichtlich fertig werden. Bis dahin sind noch Ballfangzäune und die Zäune um den Kunstrasenplatz herum aufzustellen. Die wären eigentlich schon jetzt nötig, beklagt sich Vogel. Beinahe jeden Morgen findet er auf dem nagelneuen Kunstrasen Hinterlassenschaften von Hunden. "Das ist ein Unding", echauffiert er sich. "Der oder die Hundebesitzer sollten sich schämen."