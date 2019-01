Calw Neuer Entwurf kann nicht punkten

Da Stellplätze in Calwer Ausschüssen bekanntlich ein heikles Thema sind, lobte Oberbürgermeister Ralf Eggert die geplante Anzahl bei diesem Vorhaben ausdrücklich. Einige Räte sahen es jedoch kritisch, vor allem in Bezug auf die ohnehin angespannte Verkehrssituation in der Schillerstraße. Gerade für Schüler, die dort oft unterwegs sind, könne es Probleme geben, wenn es durch geparkte Autos noch enger werde. Hans Necker (Neue Liste Calw) schlug deshalb vor, einen rund 1,50 Meter breiten Streifen zurückzubehalten, als Ausweichplatz für Fußgänger.

Hauptkritikpunkt an der geplanten Bebauung war jedoch die Optik. "Das ist eine sehr exponierte Lage, da hätte ich mir eine außergewöhnlichere Architektur gewünscht", meinte Irmhild Mannsfeld (NLC). Zudem sei man sich eigentlich einig gewesen, dass dort maximal ein Ein- oder Zweifamilienhaus entstehen könne. "Ich hätte es auch schöner gefunden mit weniger Stockwerken", meinte Martin Blaich (CDU). "Aber ich sehe ein, dass das nicht geht." Thomas Zizmann (Freie Wähler) regte an, einen giebelständigen Bau in Betracht zu ziehen – also mit einem Dach, das genau andersherum zum Tal steht, wie es momentan geplant ist. "Das Haus würde dann aber breiter werden", entgegnete Eggert, der gerade in dem schmalen Haus einen gewissen Charme sieht.

Auch Bernhard Stopper (NLC) war nicht ganz zufrieden mit dem vorgelegten Entwurf. "Da könnte man mehr draus machen", betonte er. Wie es beispielsweise in Südtirol auch üblich sei, könne er sich gut ein moderneres Haus dort vorstellen. "Als Kontrast zu den alten Häusern."

Das Gremium einigte sich schließlich darauf, der Architektin vorzuschlagen, ihre Pläne zu überarbeiten. Symmetrisch und giebelständig könnten sich die Räte das geplante Gebäude besser vorstellen. Und vielleicht kann der nächste Entwurf dann wirklich überzeugen.